Amalfi: gli sfollati a causa della frana ospiti del comune fino al 31 marzo

Il comune di Amalfi ospiterà fino almeno al 31 marzo la famiglia che, a causa della frana del 2 febbraio 2021, attende da un anno di tornare a casa. L’ente, guidato dal sindaco Daniele Milano , all’indomani dell’evento franoso si prese cura della famiglia trovandole un’abitazione nella quale potersi trasferire in attesa che si concludessero le operazioni di ricostruzione di via Annunziatella, unica stradina di accesso e uscita dall’abitazione stessa. Le immagini di quel terribile giorno sono impresse nella memoria di tutti gli amalfitani e di coloro i quali sono stati costretti a lasciare casa dalla finestra della cucina, imbragati ad un verricello. La frana dello scorso anno venuta giù dal costone Vagliendola distrusse per gran parte di via Annunziatella e un breve tratto della strada statale 163. Fu una corsa contro il tempo per ripristinare la viabilità, visto che la Divina era praticamente spaccata in due. Nel giro di pochi mesi, con la stretta collaborazione tra Comune di Amalfi, enti sovracomunali e ditte incaricate, la principale arteria della Divina sarebbe poi stata riaperta consentendo la regolare circolazione dei mezzi già dalla scorsa estate. Subito dopo questa fase iniziò la complessa opera di ricostruzione di via Annunziatella.