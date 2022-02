Amalfi, felicità in casa Cataldi per la nascita di Francesco. Una grande gioia per Anna Bassi, che ha fatto venire alla luce Francesco all’ospedale San Leonardo di Salerno, e Andrea Cataldi, annunciata sul suo profilo facebook dal professor Andrea Cataldi

OGGI, 17/02/2022, ALLE 14,40, È VENUTO AL MONDO FRANCESCO CATALDI, IL MIO PRIMOGENITO. MAMMA CARLA E IL PICCOLO STANNO BENISSIMO! QUESTO È IL GIORNO PIÙ GRANDE DELLA MIA VITA!!!

La redazione di Positanonews fa gli auguri di cuore a tutti i familiari per questa grande gioia