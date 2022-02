Amalfi disagi a Pogerola per lavori in corso e traffico bloccato al bivio per Vettica ed Agerola. Situazione di disagio per i lavori in corso nella città capoluogo della Costiera amalfitana, come viene segalato ci sono problemi anche per il trasporto pubblico e scolastico. E’ stato segnalato anche un incidente causato dallo stesso segnale per la buca