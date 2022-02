Amalfi disagi a Pogerola per lavori in corso e caos al bivio per Vettica ed Agerola. Situazione di disagio per i lavori in corso nella città capoluogo della Costiera amalfitana, come viene segalato ci sono problemi anche per il trasporto pubblico e scolastico. E’ stato segnalato anche un incidente causato dallo stesso segnale per la buca. Anche se a dire il vero non ci sono stati danni, solo qualche striscia e poi risolto la problematica con l’intervento del Comune e della polizia municipale. Il problema vero è come sono stati lasciati i lavori – I lavori sembrano quasi finiti, hanno messo una striscia di asfalto tutta dislivello, ma ci sono anche materiali di risulta e olio, sembra un caos , come ci segnalano i cittadini, ma siamo sicuri che l’amministrazione interverrà.