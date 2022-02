Amalfi, auguri a Maria Chiara D’Amato per la sua Laurea in Lettere Moderne

Amalfi. Formuliamo i migliori auguri a Maria Chiara D’Amato che ha conseguito la laurea triennale con lode in Lettere Moderne presso l’Università degli Studi di Salerno discutendo in videconferenza una tesi in Filologia Italiana dal titolo “Canale, Gaudiosi e Quaranta”. Un bellissimo traguardo per la neodottoressa e tantissima soddisfazione per il papà Salvatore e la mamma Giusy che l’hanno sempre accompagnata e sostenuta durante il percorso di studi.

A Maria Chiara la redazione di Positanonews esprime le proprie felicitazioni per il brillante risultato conseguito ed augura un futuro ricco di soddisfazioni e successi personali e lavorativi.