Amalfi: all’Arsenale incontri di aggiornamento per guide turistiche.

L’Associazione Guide Turistiche Costa d’Amalfi, con il patrocinio del Comune di Amalfi, propone, nello storico scenario degli Arsenali di Amalfi, una serie di incontri di aggiornamento rivolti a guide turistiche, operatori del turismo ed appassionati di arte, storia, aneddoti e tradizioni della nostra terra.

Gli incontri avverranno a partire da martedì 1° marzo e sempre dalle 16.30 alle 18.30

MARTEDI 1 MARZO 2022

Prof. Giuseppe Gargano – Storico medievista

Civitas lapidum, civitas hominum: itinerario urbanistico di archeologia esterna nel centro urbano di Amalfi

VENERDÌ 4 MARZO 2022

Prisco Apicella – Enologo e produttore vitivinicolo – Tramonti.

Vini DOC Costa d’Amalfi. Storie di vitigni autoctoni secolari in un paesaggio terrazzato. Degustazione tecnica

MERCOLEDI 9 MARZO 2022

Prof. Giuseppe Gargano – Storico medievista.

La cantieristica navale amalfitana nel Medioevo”

VENERDÌ 11 MARZO

Pierfrancesco Cantarella – Associazione Archivio Cinematografico Costiera Amalfitana

La Dolce vita in Costa d’Amalfi. Racconti e aneddoti dai set cinematografici

MARTEDI 15 MARZO 2022

Prof.ssa Maria Carla Sorrentino – Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali”

Miti e racconti mitologici della Costa d’Amalfi

VENERDÌ 18 MARZO 2022

Prof. Antonio Milone – Docente Universitario presso Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Arte e committenza in Costa d’Amalfi in età medievale

MARTEDI 22 MARZO 2022

Olimpia Gargano – Ricercatrice in Letteratura Comparata c/o Université Nice Côte d’Azur.

Percorsi di parole: itinerari turistico-culturali in Costa d’Amalfi nella letteratura dell’800-‘900.

VENERDÌ 25 MARZO 2022

Prof. Giuseppe Gargano – Storico medievista

Amalfi e il Mediterraneo: influenze sociali, politiche, artistiche, economiche, marinare

NB: Il programma delle lezioni potrebbe essere soggetto a cambiamenti a seconda della disponibilità dei docenti.

Per Info e Prenotazioni:

Associazione Guide Turistiche Costa d’Amalfi

cell./wp: +39 371 599 1002

mail: info@amalficoastourguides.com

Contributo di partecipazione:

– Singolo incontro: € 5.00

– Tutti gli incontri: € 30.00