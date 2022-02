Alternanza Scuola Lavoro Studenti del Liceo De Filippis Galdi di Cava de’ Tirreni ai microfoni di Radio Play Tag.

“Te la do io la Notizia!”. E’ il titolo del PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) attivato al Liceo “De Filippis – Galdi”, presieduto dalla Dirigente scolastica Maria Alfano, nelle classi 4 A Scienze Umane e 3 A e 5 A Economico Sociale, in convenzione con l’Associazione Culturale “Voci Metelliane” di Cava de’ Tirreni. Un viaggio nel mondo del giornalismo e non solo. Dedicato a San Valentino e all’Amore l’esordio degli speaker radiofonici in erba. Sotto la guida del tutor aziendale, il giornalista Nunzio Siani, e delle tutor scolastiche, le docenti Mimma Di Nino e Letizia Puglisi, dai microfoni di Radio Play Tag, nel corso del programma “PRIMA SOSTA”, gli alunni, partendo dalla lettura di “Innamoramento e amore” di Francesco Alberoni, hanno poi dibattuto sull’amore come fenomeno collettivo, sulle origini della festa in suo onore, sulle coppie celebri della Letteratura (Paolo e Francesca, Giulietta e Romeo, Tristano e Isotta, Ginevra e Lancillotto) e, attraverso le conoscenze di sociologia maturate, hanno illustrato i grafici relativi ad una inchiesta condotta su un campione di studenti della scuola su temi relativi al sentimento e al comportamento amoroso, nonché sull’incremento delle vendite di dolci e fiori nel giorno del 14 febbraio.