Allarme in Penisola Sorrentina per mancanza di personale. È un vero e proprio allarme quello lanciato dai proprietari di attività della Penisola Sorrentina, i quali affermano di non riuscire a trovare personale qualificato.

Sono varie le teorie, ma, il primo problema è legato alla pandemia da Covid ancora in corso. A causa, infatti, delle continue chiusure di bar e ristoranti, i datori di lavoro hanno sottopagato i dipendenti, non fornendo loro neanche certezze: hanno assunto per un mese, lasciandoli pieni di dubbi per quelli successivi.

Questi fattori hanno contribuito all’abbandono dei lavoratori qualificati, quali camerieri e personale di cucina, della propria professione. Questi ultimi hanno puntato su altri tipi di lavori, trasferendosi soprattutto nell’edilizia.