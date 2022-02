Alla vigilia di Sorrento – Francavilla

Si accendono i riflettori sullo stadio Italia dove, domani alle ore 14:30, il Sorrento ospiterà il Francavilla per la 24esima giornata di campionato di serie d. I rossoneri, provenienti da due vittorie consecutive contro le pugliesi Bitonto e Brindisi, dovranno riscattare la pesantissima sconfitta per 5-0 a favore del Francavilla nel match dell’andata. I rossoblù, dopo uno splendido girone di andata, attualmente sono quinti in classifica e con qualche problematica nelle ultime 4 gare dove hanno rimediato un pareggio, una vittoria e due sconfitte. Il Sorrento si presenterà senza Romano per infortunio e con Mansi da valutare. Inoltre, come da comunicato, ci sarà una bella sorpresa nella rosa: “A proposito di difensori, arriva a completare il pacchetto arretrato il centrale Oscar Archimede Guarino, classe 2001, con esperienze in D a Cattolica e San Marino (15 presenze nel 2019/2020) e nella Polisportiva Santa Maria. Per lui anche 15 presenze ed una rete con la Primavera del Napoli nella passata stagione. “Questa per me è una grande opportunità – dice Guarino che arriva da Pomigliano in Eccellenza – e darò tutto per aiutare la squadra a perseguire gli obiettivi prefissati. Ringrazio la società per la fiducia riposta nei miei confronti”.