AL VIA “PROGETTO ULISSE 2.0 – ALLA (RI)SCOPERTA DELLA TERRA DELLE SIRENE”: QUATTRO GIORNI DI FOCUS PER AMPLIARE GLI ORIZZONTI DELL’ACCOGLIENZA COSTIERA

Dal 22 al 25 febbraio alla Fondazione Sorrento – Evento online aperto a tutti

Dal 22 al 25 febbraio 2022 l’associazione Aria Nuova Penisola Sorrentina, in collaborazione con l’Associazione degli impiegati al front office degli alberghi della Penisola Sorrentina Chiavi d’Oro Faipa Campania Felix e la Fondazione Sorrento, che ospita l’iniziativa, presenta “Progetto Ulisse 2.0 – Alla (ri)scoperta della Terra delle Sirene“.

«L’evento ha come scopo l’osservazione della costiera sorrentino-amalfitana attraverso le risorse, note e meno note, del territorio e la condivisione di metodi, nozioni e linee guida, tra operatori del settore e addetti ai lavori, primi veri biglietti da visita di un’accoglienza che può e deve avere orizzonti ben più ampi e ricchi di quelli tradizionali»: così Michele Guglielmo, Presidente dell’associazione Aria Nuova Penisola Sorrentina, sintetizza la finalità della manifestazione.

Gli incontri si terranno presso la Fondazione Sorrento, in presenza per i soci e online aperti a tutti tramite apposito link. A dare il via alla quattro giorni alle 9:30 sarà Carmela Guidone, referente per l’Area Marina Protetta Punta Campanella. Alle 10:00 sarà poi la volta di Nino Aversa, guida ambientale e accompagnatore turistico, poi alle 10:30 Gian Luigi Di Maio per il Diving Center di Punta Campanella, e concluderà alle 11:00 il docente di arte Bartolomeo Cavaliere.

Mercoledì 23 febbraio i relatori saranno invece Valentina Stinga per la Coldiretti di Napoli alle 9:30, il Presidente della Pro Loco Sant’Agata Donato Iaccarino alle 10:00, Michele Palomba per la Pro Loco Massa Lubrense alle 10:30 e infine Sabina Gargiulo, guida turistica della Regione Campania, alle 11:00.

Il 24 febbraio sarà la giornata dedicata ai Musei: dalle 9:30 si passeranno la parola Giacomo Franzese per il Museo Archeologico George Vallet di Piano di Sorrento, Maria Rispoli per il Museo Archeologico di Stabia Libero D’Orsi, Gaetano Mauro per il Museo Correale di Sorrento, Alessandro Fiorentino per il Museo bottega della Tarsia lignea di Sorrento, Umberto Celentano per il Museo Mineralogico Campano di Vico Equense e infine Gerarda Cimmino per i Musei Diocesani di Sorrento e Castellammare di Stabia.

Gli interventi della giornata conclusiva sono affidati a Eugenio Lorenzano, guida turistica di Meta, all’artigiano di Sant’Agnello Marcello Aversa e a Gaetano Milano per la Fondazione Sorrento.

Il link per partecipare gratuitamente all’evento è disponibile sui canali facebook dell’associazione Aria Nuova Penisola Sorrentina (link diretto: https://us06web.zoom.us/j/81851792284 – passcode, se richiesto: 254126) e sulla locandina dell’evento tramite QrCode.