Al via il concorso “Vietri in love”: ecco come partecipare. In occasione della festa degli innamorati, a Vietri sul Mare torna l’appuntamento con Vietri in Love, giunto alla sua quinta edizione.

Vietri in Love si terrà dal 10 al 20 febbraio, nei giorni precedenti e successivi a San Valentino. Per l’occasione, infatti, le strade di Vietri si vestiranno di romanticismo, per un’iniziativa tutta dedicata all’amore.

È, inoltre, previsto un Selfie Contest. Per partecipare basterà scattare una foto di coppia, nel periodo che va dal 10 al 20 febbraio, presso una delle istallazioni luminose presenti su tutto il territorio. Dopodiché basterà andare sulla pagina Facebook Vietri in love, cliccare “Mi piace” e postare la foto con l’hashtag °vietriinlove. Successivamente, bisognerà condividere e far votare la propria foto. Vincerà lo scatto con più like.

Saranno accettate al contest tutte le foto pervenute dalla mezzanotte del 10 febbraio alla mezzanotte del 20 febbraio 2022.