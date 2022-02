Al termine della gara contro la Nocerina, terminata con una sconfitta di 3-0 per il Sorrento, mister Cioffi commenta così: “Faccio i complimenti alla Nocerina per questa vittoria – esordisce -, per i primi 40 minuti la partita è stata stagnante e nessuno ha rischiato più di tanto. Poi c’è stata una ripartenza loro su una palla nostra – continua -. Noi abbiamo pagato qualche assenza importante soprattutto nel reparto arretrato. Dobbiamo archiviare subito questa sconfitta e pensare alle prossime due difficili gare in casa e sperare di recuperare qualche infortunato. Questo è un girone complicato e non dobbiamo più commettere passi falsi.