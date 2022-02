Al Teatro Don Peppe Diana di scena Kalifoo Ground

Porticiti – Questo weekend, sabato 12 (ore 21) e domenica 13 febbraio (ore18), al Teatro Don Peppe Diana di Portici (in viale Tiziano, 15), Skaramacay ritorna con Kalifoo Ground, una docu-danza scritta e diretta da Erminia Sticchi, che racconta lo sgomento, la frustrazione e la rabbia di popoli che fuggono dal purgatorio della propria terra per ritrovarsi nell’inferno dell’ignoranza di chi giudica un uomo dal colore della pelle. Sul palco del teatro “Don Peppe” saranno 26 i performer coinvolti tra danzatori, attori, cantanti e musicisti per raccontare il dramma dei migranti, la discriminazione e le stragi che si consumano periodicamente in mare ma anche sul continente come la vera e propria mattanza verificatasi quattordici anni fa a Castelvolturno, coinvolti sei ragazzi ghanesi che furono trucidati dai sicari del clan dei casalesi con l’unica colpa di essere nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Non erano importanti i loro nomi, furono uccisi perché erano neri e bisognava dare una lezione agli spacciatori nigeriani. I sei ragazzi erano ghanesi e con lo spaccio non avevano nulla a che fare. A quattordici anni dalla strage, Kalifoo Ground, l’opera che racconta quella strage, è ancora attuale.

La Compagnia Skaramacay nasce nel 2005 da un’idea di Erminia Sticchi, direttrice artistico e coreografa, ed è un’Art Factory multietnica con vision multiculturale che coinvolge artisti di varie nazionalità, dove tutte le discipline si mescolano e si fondono tra loro generando nuove forme di espressione per una diffusione più ampia e profonda. La compagnia si propone di analizzare le problematiche sociali veicolandole tramite rappresentazioni artistiche ad alto impatto visivo ed emotivo. Questa scelta ha permesso alla Compagnia di diventare uno dei maggiori punti di riferimento culturali sulla Legalità in Campania e di esportare le proprie idee anche all’estero, con tournee di successo a Parigi e in Giordania.

a cura di Luigi De Rosa

Link utili : http://www.skaramacay.com/

Treatro Don Peppe Diana: http://www.teatrodonpeppediana.org/

