Sorrento ( Napoli ) . Dal profilo facebook della professoressa Mariella Nica apprendiamo della bella iniziativa del dinamico San Paolo, una delle scuole più attive in questa fase di fine pandemia, complimenti!

Al San Paolo di Sorrento, per la rassegna letteraria Dialoghi con l’Autore, l’incontro con Manlio Castagna per parlare di scrittura creativa, di amore per la lettura, di disciplina dello scrittore, di incontri che ti cambiano la vita, di passioni che nascono da piccoli e non ti lasciano più. Grazie Manlio, la cura che hai per i ragazzi attraverso la scrittura e i momenti d’incontro che crei, è un dono per tutti noi.❤️

