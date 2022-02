Al Palawojtyla di San Sebastiano al Vesuvio il Sorrento Futsal depone le armi. Dopo una partita molto intensa, aperta fino all’ultimo e carica di emozioni, il Sorrento Futsal ricava una sconfitta per 7-5 contro il Futsal Guadagno Pack. Il primo tempo, terminato già in svantaggio per i rossoneri per 4-3, porta la firma di Calabrese, De Gregorio e Fierro, mentre nel secondo tempo è di nuovo Calabrese a siglare la sua seconda rete della giornata e Cacace a decretare il risultato finale. Ora, per il prossimo appuntamento, i ragazzi di mister Breglia ospiteranno il CUS Avellino per la gara valevole per la 18esima giornata.