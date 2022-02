Al Festival di Sanremo Gaia Girace, la giovane attrice di Vico Equense. Il messaggio del sindaco Giuseppe Aiello

Vico Equense. Nella seconda serata del Festival di Sanremo sul palco dell’Ariston ospiti le giovani attrice Margherita Mazzucco e Gaia Girace, protagoniste della fortuna serie “L’Amica Geniale” che andrà in onda a partire dalla prossima domenica 6 febbraio su Rai 1. Gaia Girace è di Vico Equense ed il primo cittadino vicano Giuseppe Aiello ha così commentato la serata: «Con orgoglio abbiamo assistito al Festival di Sanremo che ha ospitato Gaia Girace. Un importante riconoscimento per il talento di Vico Equense, che a soli 18 anni è già tra i volti principali delle serie televisive in onda sulle reti Rai. Vico Equense è legata in maniera indissolubile al mondo del cinema. Salita sul palco del Teatro Ariston assieme a Margherita Mazzucco già nel 2020, ieri sera hanno colto l’occasione per presentare la terza stagione de “L’Amica Geniale – Storia di chi Fugge e di chi Resta”, una serie targata Rai che ha riscosso grandissimo successo e che si basa sulla serie di romanzi di Elena Ferrante. Le due hanno conquistato il piccolo schermo con due ruoli iconici. Per la nostra Gaia un’ulteriore conferma del ruolo di primo piano che sta ricoprendo nel mondo della televisione italiana. Ad maiora!».