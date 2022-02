Al Cerulli il Massa Lubrense conquista l’ennesima vittoria

Al Cerulli questo pomeriggio il Massa Lubrense conquista l’ennesima vittoria nella 18esima partita di campionato di promozione! Fenomenale la squadra nerazzurra che, seppur con sofferenza contro un buon Agerola, si porta a 52 punti in classifica con 17 vittorie e un pareggio. Due reti annullate ai padroni di casa e gli ospiti passano in vantaggio con Vissicchio. Nella ripresa il Massa si sveglia: occasioni a gogò, ma a finalizzare è Breglia con un tiro a giro che spiazza letteralmente Lo Schiavo. Alla carica dei costieri non riesce ad esserci replica dell’Agerola e Rapicano trova la rete del 2-1 che fa esplodere il Cerulli! Incommensurabile la bravura del Massa che alla prossima sarà al Paolo Borsellino per affrontare il Micri.