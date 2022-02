Al Campo Italia il Sorrento Juniores vince soffrendo contro la Mariglianese per 2-1. Alle 15:30 di questo pomeriggio, i ragazzi di mister Russo hanno assolto il compito di portare a casa i 3 punti della vittoria che li tengono lì, in alto in classifica, a 3 punti dalla capolista San Giorgio. Partita sudata e combattuta che conferma l’imbattibilità casalinga. Realizzano per i rossoneri Marciano e il subentrato Gargiulo. La 15esima giornata, invece, vedrà i costieri impegnati con il Giugliano, quarto in classifica con 24 punti.