Aka7even da Vico Equense a Sanremo, l’origine del nome del nostro cantante Aka7even è uno dei protagonisti di questa edizione del Festival di Sanremo. Ma sapete a cosa è dovuto il suo nome?

Andiamo a scoprire da dove nasce il nome d’arte del cantante e il motivo, molto particolare, che lo ha spinto a sceglierlo.

Cosa significa veramente Aka7even

Aka7even, come detto, è uno degli assoluti protagonisti di questa edizione della kermesse sanremese.

Il suo nome di battesimo è Luca Marzano ed è nato a Vico Equense, in provincia di Napoli, il 23 ottobre del 2000.

Si è appassionato alla musica sin da giovanissimo. Ha sempre voluto e creduto di poter trasformare la sua passione per la musica nel suo lavoro.

In un’intervista rilasciata in questa convulsa settimana sanremese, ad esempio, ha svelato che la sua famiglia lo ha sempre sostenuto.

Leggi anche: Hai visto il fidanzato di Maria Chiara Giannetta? Chi è, età e lavoro del compagno

Una situazione che non sempre si verifica, in particolare quando un ragazzo sceglie una strada tortuosa e con pochissime certezze come quella artistica.

E’ anche grazie a loro che Aka7even è potuto salire sul palco più importante della musica italiana.

Tornando alla questione del nome d’arte, la scelta è molto particolare. Il suo nome, infatti, richiama un episodio molto doloroso della sua giovane vita.

Da piccolissimo, infatti, è finito in coma per 7 giorni a causa di una grave forma di encefalite. Fortunatamente Luca è riuscito nel giro di pochi giorni a sconfiggere la malattia e a rimettersi in forze.

Il ragazzo infatti, finisce in coma per 7 giorni a causa di una grave forma di encefalite. Per fortuna però, Luca sconfigge la malattia e recupera la piena forma nel giro di pochi giorni.

Leggi anche: Avete mai visto Ada la moglie di Rocco Hunt: età, figli e lavoro

Sono passati tanti anni da quella terribile parentesi che Luca ha voluto portare con sé per sempre.