Agerola si prepara ad accogliere i turisti grazie alla pulizia e manutenzione di strade e sentieri

Agerola. Nella giornata di ieri si è conclusa l’attività di pulizia e manutenzione di Via Madonnelle, Via Sant’Anna e del primo tratto di Via Cavallo che ha previsto anche la rimozione del terreno accumulato nelle cunette ai margini delle carreggiate.

Un’operazione predisposta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Tommaso Naclerio e che mira a preservare la bellezza del territorio.

Quella di ieri fa parte solo di una serie di attività di pulizia che nei giorni scorsi hanno interessato anche i sentieri locali e che ha visto la collaborazione della Comunità Montana dei Monti Lattari e Costiera Amalfitana.

Il tutto anche in vista dell’arrivo della stagione turistica che sicuramente porterà nella città di Agerola tanti ospiti tra i quali anche gli amanti della natura e del trekking che potranno godere delle bellezze del territorio.