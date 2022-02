Agerola, si è svolta la prova selettiva del concorso per la selezione di 4 istruttori amministrativi. I nomi degli ammessi

Agerola. Nel palazzetto dello sport “Alfonso Criscuolo” a Campora si è svolta la prova preselettiva del concorso per la copertura di 4 posti, a tempo indeterminato, di “istruttore amministrativo” – categoria C – posizione economica di accesso C1.

Le risorse verranno assunte a tempo indeterminato e parziale nei settori affari generali e finanziario.

Sono stati 420 i partecipanti dei quali 50 sono stati ammessi alla successiva prova scritta. Per conoscere i 50 nominativi degli ammessi alla prova scritta clicca QUI