Agerola, sequestrato immobile abusivo edificato in un terreno all’interno del Parco Regionale dei Monti Lattari

Ancora fenomeni di abusivismo sui Monti Lattari. A finire nel mirino una coppia di coniugi di Agerola accusati e denunciati a piede libero all’autorità giudiziaria competente per avere costruito una casa di circa 100 metri quadrati senza essere in possesso delle necessarie autorizzazioni. L’immobile è stato edificato nel terreno di loro proprietà sottoposto a vincoli paesaggistici in quanto sito all’interno del Parco Regionale dei Monti Lattari.

La costruzione è stata posto sotto sequestro. A scoprire il manufatto i Carabinieri del Nucleo Operativo di Castellammare di Stabia durante un’attività di contrasto al fenomeno dell’abusivismo.