Agerola: scontro con denunce tra opposizione e maggioranza. Mascolo annuncia querele su accuse concorso ad Amalfi

Agerola: scontro con denunce tra opposizione e maggioranza. Ad Agerola si accende lo scontro con denunce fa opposizione e maggioranza. Fra attacchi contro sui parcheggi, gestione della colonia montana, dove la Pegaso tiene università enogastronomica , con l’opposizione che dalla campagna elettorale parla di uso come attività ricettiva della stessa il clima fra Di Capua ed il primo cittadino Tommaso Naclerio ed il vice sindaco Luca Mascolo, il clima di fa incandescente. In particolare l’ex sindaco Luca Mascolo annuncia querele per quanto riguarda le accusse fatte da Di Capua sul concorso ad Amalfi riguardo l’assunzione della sua ex segretaria. A questo fa da contorno anche il ricorso al Tar Campania di Napoli contro la chiusura del Comune con la motivazione del Covid per capire che la tensione politica fra le parti è molto alta .