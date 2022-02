Agerola, questa sera flash mob in segno di vicinanza e solidarietà alla popolazione ucraina

Il Comune di Agerola, profondamente rammaricato dalla tragica vicenda dell’invasione della Russia in Ucraina, con un attacco terribile ed ingiustificato, desidera esprimere la propria vicina e solidarietà al popolo ucraino ed alla comunità ucraina agerolese con un flash mob.

L’appuntamento è per le 19.00 di oggi in Piazza Unità d’Italia a Pianillo con l’invito a partecipare rivolto all’intera cittadina e con la raccomandazione di rispettare le misure anticovid.