Agerola, l’amministrazione: “L’Amore va manifestato anche nel rispetto della terra che ci ospita”. Riportiamo di seguito le parole dell’amministrazione comunale di Agerola, in occasione della festa dell’Amore:

Ci preme dirlo in questa giornata, nella quale siamo chiamati a celebrare il sentimento dell’amore. L’ Amore va manifestato nelle sue molteplici forme, a partire dal 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐚 che ci ospita.

Non sono tollerabili gli atteggiamenti di coloro che abbandonano i rifiuti in maniera selvaggia e indegna. Saranno perseguiti con tutte le nostre forze. Lo dobbiamo ad Agerola. Lo dobbiamo alla stragrande maggioranza dei cittadini che si impegnano ogni giorno a sostenerci nella Rivoluzione Verde a tutela dell’Ambiente.

Oggi i nostri operatori ecologici di Progettambiente sono impegnati nell’azione di recupero di Rifiuti Abbandonati in via Panoramica. Noi ci siamo. Continueremo ad esercitare sul territorio le attività che servono per tenere pulita Agerola e punire chi la deturpa.

Prendiamoci cura della nostra bellissima terra.