Agerola, bellissima la foto dei neosposi Raffaele e Giuseppina al centro vaccinale dove lei lavora come infermiera

Il Comune di Agerola formula i migliori auguri a Raffaele e Giuseppina che si sono uniti in matrimonio: «La bellissima sposa è infermiera, in prima linea nella lotta contro il Covid. Lavora, infatti, nel team di gestione del centro vaccinale di Agerola. In questo giorno unico, nel quale il centro vaccinale ad Agerola era normalmente in attività, gli sposi hanno fatto visita all’hub e Giusy, che più che come professione svolge il suo ruolo come missione, ha fatto sentire la sua presenza, anche oggi. Questo tempo ha stravolto l’ordine dei valori riportando vicinanza e umanità ai primi posti. Grazie Giusy. Meriti tutta la felicità di questo mondo insieme a tuo marito Raffaele”.

La redazione di Positanonews augura ai neosposi Raffaele e Giuseppina un futuro ricco di amore e felicità.