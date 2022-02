Afragolese – Sorrento Juniores, il parere di mister Russo. Dopo la bellissima e sofferta vittoria contro l’Afragolese, mister Giulio Russo commenta la prestazione del suo Sorrento Juniores. “Siamo partiti bene, andando in vantaggio e poi ci siamo abbassati concedendo il gioco a loro. Abbiamo avuto qualche occasione per sfruttare i contropiedi, ma ci siamo persi nell’ultimo passaggio”, esordisce il mister. I rossoneri, neanche troppo fortunati hanno anche preso un palo, il gol del pareggio e sono rimasti in dieci per più di mezz’ora. “Sono molto felice per la reazione avuta – continua Russo – e per il 2005 che ha segnato (la seconda rete del Sorrento ndr).