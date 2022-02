Ad un anno dalla frana di Amalfi: «Tra poche settimane termineranno i lavori»

Come ricorda La Città di Salerno, negli scorsi giorni il primo cittadino ha firmato la determina per la liquidazione di parte dei 38mila euro spettanti all’ingegnere Michele Brigante , che è pure assessore all’Urbanistica del Comune di Salerno, per i servizi di ingegneria relativi alla direzione dei lavori. La frana del 2 febbraio è rimasta impressa nella memoria degli amalfitani.

Dal costone roccioso si è staccata una gigantesca quantità di materiale che ha distrutto parte della strada statale 163, trascinando nel vuoto anche la stradine pedonale di via Annunziatella. Una famiglia è rimasta intrappolata in casa, visto che proprio davanti alla porta di casa insisteva la stradina scivolata nel vuoto, e per metterli in salvo sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno trasportato con l’elicottero e attraverso un verricello in sicurezza gli abitanti. I lavori sono iniziati dopo poche settimane e sono proseguiti a ritmi elevati in questi mesi. Manca poco alla conclusione dei lavori.