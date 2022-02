Ad Angri il San Vito Positano trova la prima sconfitta del 2022. Che non fosse una trasferta facile quella contro il Victoria Marra lo si sapeva già e così, nella 17esima giornata di campionato, è arrivata la sconfitta per il San Vito Positano per 2-0. I ragazzi di mister Gargiulo avevano vinto quattro partite su quattro nelle ultime giornate e l’ultima sconfitta risale allo scorso dicembre contro la capolista Massa Lubrense. Una settimana difficile per i giallorossi che in questi giorni sono stati alle prese con il Covid ed hanno potuto allenarsi solo a partire da giovedì. Il match era iniziato bene con il possesso palla degli ospiti e al 30′ l’espulsione di Califano, per fallo di reazione su Raia, aveva lasciato ben sperare. All’80’ però un tiro da 30 metri di Iapicco ha insaccato nella porta, lasciando basito un incolpevole Coppola. Poi, come accade molto spesso alle squadre che cercano il pareggio, il San Vito ha preso il contropiede e l’inevitabile gol di Iuliano. Ora per i giallorossi è prevista la giornata di riposo prima di rientrare in campo per preparare il match di domenica prossima, sperando di dimenticare al più presto questa sconfitta. Intanto buone notizie sono giunte dagli altri campi dove, tra concorrenti del San Vito, ha vinto solo il Capri.