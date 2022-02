Ad Agerola il via agli interventi di manutenzione sul Sentiero degli Dei per ricevere gli escursionisti. I primissimi accenni di primavera ci spronano a mettere un po’ di ordine in casa per ricevere, il prima possibile, i tanti ospiti che ormai scelgono i nostri percorsi trekking come meta per conciliare anima e corpo a contatto con la natura – si legge sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Agerola.

Foto 3 di 6











Come ogni anno, la mission alla base degli interventi di manutenzione sui sentieri degli dei, è ispirata al bisogno di prenderci cura del nostro habitat naturale in un’ottica di collaborazione e sinergia con gli attori in campo.

Ringraziamo la 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗮𝗻𝗮 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗶 𝗟𝗮𝘁𝘁𝗮𝗿𝗶 per il lavoro svolto ad 𝗢𝗿𝗿𝗶𝗱𝗼 𝗗𝗶 𝗣𝗶𝗻𝗼, straordinario Percorso Escursionistico che collega San Lazzaro e Bomerano immerso in un contesto naturalistico di altissimo pregio.

𝗣𝗼𝗰𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗼𝗹𝘁𝗮 𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝗲𝗺𝗼 𝗱𝗮𝗽𝗽𝗲𝗿𝘁𝘂𝘁𝘁𝗼, 𝘂𝗻 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗼𝗹𝘁𝗮 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗿𝗿𝗲𝗺𝗼 𝗼𝘃𝗲 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝗿𝗶𝗼.