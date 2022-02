Ad Agerola continua la rivoluzione verde a favore dell’ambiente e contro lo spreco di risorse energetiche

Il Comune di Agerola rende noto che: «Vari e importanti sono stati i lavori di ammodernamento, e in particolare di efficientamento energetico, realizzati, negli ultimi anni, negli edifici scolastici di Agerola. Una vera e propria rivoluzione verde quella che abbiamo portato avanti in questi anni, ispirati da una precisa mission: consegnare alle generazioni future un Comune a favore dell’ambiente e contro lo spreco di risorse energetiche.

Sono opere che rappresentano la parte tangibile e più immediata di un’attività complessa condotta quotidianamente insieme agli uffici comunali, che hanno consentito ad Agerola di centrare obiettivi straordinari come l’autosufficienza energetica con impianti fotovoltaici degli edifici scolastici ospitanti la scuola primaria.

E non finisce qui. Nell’ottica dell’ammodernamento degli spazi scolastici, è in cantiere un nuovo intervento di messa in sicurezza che interesserà il completamento e la riqualificazione della copertura (tetto) dell’edificio scolastico “M. B. Alberti” di Campora».