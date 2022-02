Achille Lauro a torso nudo, Morandi, i Maneskin e Berrettini, il Festival di Sanremo punta a colpire dalla prima serata. A torso nudo, con i tatuaggi bene in vista e pantaloni di pelle nera, Achille Lauro fa la sua comparsa sul palco dell’Ariston per aprire la gara dei Big con la sua “Domenica” insieme all’Harlem Gosperl Choir. “Mi metto accanto a lui – scherza Amadeus – perché in questo momento fa audience”.

Abito lungo-bianco argento, una pioggia di ricami e cristalli swarovski, la scollatura senza spalline, Ornella Muti scende per la prima volta le scale dell’Ariston: è lei la co-conduttrice della prima serata del Festival di Sanremo. “La discesa era difficile, se puoi però la rifaccio”, dice ad Amadeus. “Sei stata bravissima”, la rassicura il direttore artistico.

La sorpresa della vigilia è Matteo Berrettini: il tennista romano, unico italiano ad aver disputato la finale di Wimbledon, reduce da Melbourne, dove si è ‘inchinato’ a Rafael Nadal alla semifinale degli Australian Open, sarà all’Ariston ospite questa sera. E arriveranno anche i Maneskin, ormai la band più ricercata al mondo, e i Meduza. Co-conduttrice Ornella Muti.

In gara i primi 12 big: apre Achille Lauro con Harlem Gospel Choir ad aprire la prima serata. A seguire l’ordine di uscita prevede: Yuman, Noemi, Gianni Morandi, La Rappresentante di Lista, Michele Bravi, Massimo Ranieri, Mahmood & Blanco, Ana Mena, Rkomi, Dargen D’Amico, Giusy Ferreri.