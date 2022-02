Academy Top 5 della settimana!

U14 – Riposo

U15 Prov. – Riposo

U15 Reg. – Giuseppe Orsi: scegliere il migliore in campo di una squadra sconfitta per 5-1 potrebbe risultare quasi insignificante. La sfida era sentita: una vittoria avrebbe significato sorpasso alla Barone Calcio stessa, e zona play-off agguantata. Così non è stato: gli avversari sono scesi in campo con una grinta di gran lunga superiore ed hanno portato i tre punti a casa, ma tra quelli che non si sono risparmiati in casacca rossonera è sicuramente da menzionare Orsi, che fino al triplice fischio ha lottato su ogni pallone lasciando l’anima in campo. Una prestazione la sua da cui ripartire, con l’obiettivo dei play-off.

U16 – Salvatore Musto: vincere su un campo ostico come quello della Mariano Perna era tutt’altro che facile. I 6 punti in classifica della compagine biancazzurra avrebbero potuto far sottovalutare la sfida ai ragazzi di mister Cuomo che invece, anche grazie alla sontuosa prestazione di Musto (un gigante sia in cabina di regia che in fase di non possesso) sono riusciti a strappare il settimo successo su sette uscite stagionali e confermarsi dominatrice assoluta del girone H.

U17 – Benito Chianese: altro giro, altro centrocampista. Corsari sul campo della Vincenzo Riccio (1-4 il risultato finale), i ragazzi di mister Cappiello si possono tranquillamente dire “capitanati” da Chianese in quest’uscita settimanale. Ordine, energia e personalità le tre parole con cui si puó sintetizzare la sua prestazione: la dimostrazione che non serve far gol per rendersi protagonista di una prova da incorniciare.