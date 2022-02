Academy Top 5 della settimana

U14 – Marco Aprea: dopo un bel 4-0, altro risultato rotondissimo per i fantastici ragazzi della ciurma guidata da mister Cacace. 7-1 alla C.E.G. Oliviero, con due reti di un imprendibile Aprea. Tocca a lui, nel tripudio generale, il titolo di migliore in campo in quest’altro grande successo della sua compagine, sempre più leader del girone F.

U15 Prov. – Thomas Cannavale: in una giornata a dir poco difficile per i suoi (alla ripresa delle attività solo ora dopo la lunga pausa), la nota lieta è sicuramente lui. Autore di una buona prestazione al di là del goal della bandiera messo a segno, Thomas – incolpevole in occasione dei vari goal subiti – si è distinto per non aver mollato fino all’ultimo secondo nonostante il risultato già ampiamente segnato: una delle cosiddette “intangibles”, come direbbero gli anglofoni, cioè di un dato che non fa statistica scritta ma che di sicuro è da annoverare nel computo generale della prova disputata.

U15 Reg. – Mattia Radice: piegati per 3-0 dal Portici, i ragazzi guidari da mister Maurizio Amato hanno qualcosa da recriminare a sè stessi: qualche disattenzione di troppo in difesa, qualche nitida occasione mancata in avanti. Di certo non era un turno agevole, dalla quele ci sarà solo da far esperienza. Mattia si conferma per la seconda settimana consecutiva il migliore tra i suoi: la sua energia è ció da cui ripartire per tornare a conquistare i tre punti.

U16 – Riposo

U17 – Vittorio Aprea: dopo le cinque reti rifilate all’Ercolanese, altro “pokerissimo” dei ragazzi di mister Cappiello – in un assoluto stato di grazia sia nei singoli che nel gruppo – che liquidano la Sannicolese con un rotondo 5-0. Nel contesto di una prova sontuosa di tutti, stavolta l’uomo in più è sicuramente stato Vittorio: corsa instancabile con e senza palla, voglia di fare ed anche una rete a suggellare una partita da ricordare.