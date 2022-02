Academy Sorrento: i 5 top della settimana

U14 – Mattia Del Gaudio: il play di fiducia di mister Cacace è sicuramente tra gli ingranaggi più importanti del fantastico “motore” costruito nel tempo in questa categoria. La vittoria per quattro reti a zero sul campo della Real Casarea è soltanto l’ennesima dimostrazione del lavoro meticoloso svolto in settimana durante le sessioni d’allenamento: bravissimi, ragazzi!

U15 Prov. – Riposo

U15 Reg. – Mattia Radice: partita bloccatissima quella dei giovani di mister Amato contro il Monteruscello. Le nove lunghezze di distanza in graduatoria, a favore degli ospiti – al terzo posto nel girone – a lunghi tratti non si sono viste. Se l’attacco rossonero non è riuscito ad incidere sull’attenta retroguardia avversaria è vero anche il contrario, con molte offensive ospiti spente sul nascere già dalla metà campo, dove Mattia ha spesso e volentieri fatto la voce grossa.

U16 – Riposo

U17 – Flavio Ruocco: cinquina interna rifilata dai ragazzi terribili di mister Cappiello ad una ben organizzata Ercolanese. Anche in questo caso, eletto man of the match un centrocampista: è sempre dalla metá campo che si vede una squadra ben organizzata, che sappia ben figurare nelle due fasi del gioco. Due le reti messe a segno, a suggellare una prestazione maiuscola anche in fase di non possesso: Flavio si è dimostrato un elemento di sicura affidabilità per il proprio allenatore, tra gli elementi cardine del gruppo.