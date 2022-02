Abitare oggi. Stili e tendenze in cucina

Le linee innovative per l’ambiente cucina in questo 2022 partono dai colori, passano per gli accessori e arrivano all’eleganza. Se ami gli stili all’avanguardia, gli accessori tecnologici e i colori eleganti oppure giovanili, le cucine moderne 2022 fanno al caso tuo. Realizzate per essere funzionali e facilitare la preparazione di piatti prelibati, possono presentare design molto differenti, in grado di stupire al primo sguardo. Il gusto minimal è tra i più apprezzati perché pratico e adattabile anche agli spazi più piccoli, ma gli angoli cottura informali stanno conquistando i cuori degli acquirenti, specialmente quelli più giovani. Le composizioni libere ma sempre eleganti, che rispecchiano perfettamente l’estetica del padrone di casa, rappresentano una generazione desiderosa di trovare la propria individualità e mostrarla al mondo.

Se passi molto tempo ai fornelli e desideri uno spazio comodo e moderno, le cucine ad angolo 2022 sono la soluzione giusta per te. Considerata da molti la tipologia più “ergonomica” di cucina, si compone di arredi disposti in modo da rendere meno faticose le attività quotidiane. Ogni spazio è semplice e funzionale, dedicato ad una precisa operazione: la preparazione, la cottura e il lavaggio. Molto apprezzata la presenza del forno non sotto il piano cottura ma in una colonna a parte, posizionato ad un’altezza agevole.

Le cucine con isola 2022 offrono molti vantaggi che potrebbero rispondere ai tuoi bisogni, primo tra tutti l’ampio spazio che si crea grazie alla disposizione dei componenti. Moderna o classica, questa tipologia è ideale per famiglie con bambini o persone che amano stare molto tempo ai fornelli ma devono fare anche altre attività. Infatti l’isola si presta per preparazioni veloci o elaborate e, grazie alla sua versatilità, è in grado di adattarsi a molte situazioni, dalla colazione in famiglia alla cena con gli ospiti.

Le cucine con penisola 2022 sono capaci di soddisfare le necessità di tutte quelle persone che hanno spazi piccoli oppure il piano cottura e il soggiorno uniti. Infatti questa soluzione divide i due ambienti senza togliere loro l’ariosità e in più conferisce alla casa un tono casual e unico che negli ultimi anni è molto di tendenza.

Attualmente sempre più persone hanno bisogno di adattare il proprio arredamento ad alloggi poco spaziosi. Le cucine piccole 2022 rispondono a questa richiesta, unendo la funzionalità ad un’estetica che si adegua ad ogni gusto. Con arredi compatti ma capienti, questi angoli cottura si presentano in diverse tipologie; attualmente, la più amata è quella con moduli a scomparsa o scorrevoli. In tal modo, quando avrai finito di cucinare, potrai “nascondere” temporaneamente il tuo ambiente ed essere libero di compiere comodamente altre operazioni casalinghe.

Un arredamento che si rispetti non può mancare di tavoli e sedie cucine tendenze 2022. Questi complementi al giorno d’oggi possono assumere diverse funzioni, sia per la stanza da pranzo che per il soggiorno; per questo sul mercato sono presenti articoli dai design eleganti e freschi, con colori sgargianti oppure classici, capaci di adattarsi a qualsiasi ambiente. Molto apprezzati i materiali attenti alla sostenibilità e riciclati.

I colori cucina 2022 seguono i temi dell’eleganza e del minimalismo. Il nero e il grigio anche quest’anno fanno da padroni, conferendo agli angoli cottura un’atmosfera sofisticata e moderna. Di tendenza anche le tonalità metalliche, in particolare il bronzo, il rame e l’oro, quest’ultimo accostato a sfumature chiare come il bianco puro o avorio.