A Vietri sul Mare installata una Stazione di Ricarica, un concentrato di tecnologia e design

A Vietri sul Mare installata una Stazione di Ricarica che non ricarica solo i veicoli elettrici ma che rappresenta un vero e proprio concentrato di tecnologia e design. Infatti, l’infrastruttura oltre ad essere dotata di n. 2 prese in grado di ricaricare contemporaneamente 2 veicoli elettrici, dispone di:

– un sistema di Videosorveglianza per incrementare la sicurezza del luogo pubblico

– un sofisticato Sensore per il rilevamento della Qualità dell’Aria misurando il particolato PM10 – PM2.5 e PM1.0

– un sofisticato Sensore per il rilevamento delle Emissioni Acustiche Moleste

– un Display Full-HD per la trasmissione di Informazioni di Pubblica Utilità e di Spot Pubblicitari come, ad esempio, l’artigianato locale è le strutture ricettive che rappresentano la linfa vitale della cultura Vietrese

– un sistema d’Illuminazione Perimetrale a Led gestiti da Sensore Crepuscolare

Infine, ma non per ultimo, la Stazione di Ricarica è rivestita da Maioliche Vietresi sapientemente dipinte a Mano.

Quindi, da oggi, il Comune di Vietri sul Mare rappresenta la “pietra miliare” quale riferimento attrattivo dell’Ecoturismo diretti verso il Nastro Azzurro “la statale panoramica 163” uno dei tratti costieri più belli al mondo che collega i borghi della Costiera Amalfitana e Sorrentina. L’inaugurazione avverrà sabato 19 febbraio 2022 alle ore 11.