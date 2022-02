A Ravello 30.000 euro per le luminarie natalizie, non si potevano spendere per aiuti ai cittadini?

Ravello, costiera amalfitana. Il Comune – con Determina n. 72/2022 – ha disposto il pagamento della somma di Euro 30.500,00 alla Ditta di Luminarie Baselice di Pagani per le installazioni delle luminarie natalizie che hanno abbellito la città della musica.

Sicuramente un’atmosfera magica e suggestiva per quello che resta uno dei periodi più belli dell’anno ma non si può fare a meno di chiedersi se la cifra impegnata per le luminarie non potesse essere invece utilizzata a favore dei cittadini più bisognosi anche in considerazione del particolare periodo di emergenza sanitaria che dura oramai da due anni e che ha purtroppo messo in difficoltà tantissime famiglie.

Pur salvando la magia del Natale forse sarebbe stato opportuno limitare la spesa per le luminarie e venire incontro ai cittadini.