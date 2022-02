A Praiano continuano i lavori in via Terramare. A Praiano, in Costiera Amalfitana, “continuano i lavori per riportare via Terramare all’antico fasto e ridare ai praianesi e ai tanti visitatori di questo magnifico borgo la possibilità di passeggiare in sicurezza su questo tratto – afferma il consigliere Arturo Terminiello -. Ricordiamo a coloro che frequentano questo luogo di NON accedere all’area cantiere, segnalata da un cancello chiuso e con tabella”.

