A Moiano di Vico Equense distaccamento della polizia municipale

La giunta di Vico Equense ha approvato un atto di indirizzo per l’istituzione di un presidio distaccato della Polizia Municipale nella popolosa frazione collinare di Moiano. Lo ha annunciato il sindaco Peppe Aiello, che anticipa anche ulteriori novità sul fronte della sicurezza.

L’esecutivo, infatti, ha istituito anche un triplo turno di servizio degli agenti, i cui orari verranno rimodulati in funzione della nuova organizzazione. Nei mesi di marzo, aprile, maggio, ottobre novembre e dicembre verrà garantito il presidio di controllo del territorio fino alle ore 22 dal lunedì al giovedì e dal venerdì alla domenica fino alle ore 23 con la presenza di tre agenti da impiegare nel turno serale e nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre fino alle ore 24 con la presenza di cinque unità nei turni serali.

“I provvedimenti – spiega il sindaco Aiello – vanno inquadrati in un’ottica di miglioramento della #sicurezza e della fruibilità, anche delle zone più distanti dal centro cittadino, in virtù della vocazione turistica della nostra città e la presenza sul territorio di categorie produttive, come bar e ristoranti, che attirano, soprattutto nelle ore serali, numerosi turisti”.