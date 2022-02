A Minori, in occasione di San Valentino, si festeggia l’amore con un grande cuore rosso luminoso

A Minori, Città del Gusto, ritorna l’iniziativa Città dell’Amore. L’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Reale intende dare un segnale di ritorno alla normalità partendo da S. Valentino. Come negli anni passati è stata prevista l’installazione del Grande Cuore Rosso, location ideale per immortalare momenti di gioia da condividere con gli amici sulle piattaforme social. Molte le attività aperte nella Città del Gusto pronte ad ospitare coloro che vorranno festeggiare San Valentino in Costa d’Amalfi.

Un occasione per festeggiare il proprio amore nella città della costiera amalfitana ed immortalare la giornata con una bella foto proprio accanto al grande cuore rosso luminoso.