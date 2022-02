A Massa Lubrense la seconda edizione di “Omaggio alla Bellezza”. Omaggio alla Bellezza seconda edizione, torna anche per la stagione estiva 2022 dopo il grande successo avuto la scorsa estate e già da qualche settimana- dichiara il vicesindaco Giovanna Staiano– siamo al lavoro per la realizzazione un programma ricco e suggestivo da poter promuovere già i primi di marzo. Una sezione sarà dedicata a “Natura in Concerto” una rassegna che possiamo dire, senza tema di smentita, che ha raggiunto il suo obiettivo principale di far conoscere ai tanti turisti i luoghi tra i più belli di Massa Lubrense e consentire nel contempo ai tanti cittadini massesi di poter riapprezzare i luoghi in cui vivono e di cui possano riammirarne la bellezza, il tutto accompagnato da musica che diventa protagonista nella “natura”; aggiungere la musica a questi scenari incantevoli, con progetti unici e ricercati, rende tutto ancora più affascinante e magico. L’importante notizia ricevuta da qualche giorno e’ l’aver avuto un finanziamento per coprire parte degli eventi grazie ad un Poc regionale al cui bando abbiamo abbiamo partecipato tempestivamente pertanto una rassegna che non graverà sulle casse comunali”.