A Maiori smaltimento illecito di strutture di amianto: buste per rifiuti da due giorni in strada. A Maiori, in Costiera Amalfitana, tre gradi buste per i rifiuti sono state abbandonate già da due giorni lungo via Nuova Chiunzi, all’incrocio di via Casale. I cittadini, preoccupati, denunciano il mancato intervento al seguito dello smaltimento illecito di strutture in amianto, materiale molto pericoloso anche per la salute.

Ricordiamo, infatti, che smaltire illecitamente residui di amianto è un reato ambientale, punibile con pesanti sanzioni.

Foto di Giovanna Dell’Isola