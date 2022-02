A Maiori ed a Ravello domani il presidio di pace per dire no alla guerra in Ucraina.

Si avvisa, che, domani 27 febbraio, alle ore 12.00 in Piazza Vescovado a Ravello e alle ore 16.00 al Porto di Maiori, si terrá un presidio per dire no alla guerra in Ucraina, promosso dai circoli scout della Costiera Amalfitana.

Un appello aperto alla condivisione di tutti per chiedere l’intervento del governo e delle istituzioni dell’Ue, affinché si impegnino in un’iniziativa per una soluzione politica e negoziata per la pace in Ucraina e in Europa.