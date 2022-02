A Carnevale il Napoli fa lo scherzo alla Lazio. All’Olimpico di Roma il Napoli fa visita alla Lazio dopo il ko con il Barcellona nella competizione di Europa League. Il primo tempo è di colore biancoceleste: gli uomini di Sarri attaccano, impensieriscono non poco la difesa avversaria e mettono in campo le idee che il Napoli non ha. Gli azzurri appaiono tramortiti, complice un centrocampo poco incisivo. Nella ripresa però tutto cambia: la sblocca capitan Insigne al 62′ con un tiro suo azione a dir poco eccezionale! Il N24 replica una decina di minuti dopo, ma è in fuorigioco e l’arbitro annulla il gol. Da sottolineare una straordinaria occasione rete di Politano che inspiegabilmente sbaglia la possibilità del raddoppio. Nel momento migliore dei ragazzi di Spalletti, però, il Napoli subisce un tiraccio di Pedro che pareggia i conti. Quando i giochi sembrano fatti l’arbitro assegna 4 minuti di recupero e al 93′, con un tiro da fuori area, Fabian Ruiz regala una gioia ai supporters napoletani. All’Olimpico dunque finisce 2 a 1 per il Napoli che vola al primo posto in classifica, in attesa del recupero della partita Bologna – Inter.