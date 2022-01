Vincita al SuperEnalotto in Costiera Amalfitana: centrato il “5” a Minori. La Dea Bendata torna a baciare la Costiera Amalfitana e per la precisione il borgo di Minori. A riportare la vincita è il sito Agipronews.

La vincita è stata effettuata al SuperEnalotto nel concorso di ieri, martedì 18 gennaio. A Minori un fortunato giocatore ha centrato il 5 portando a casa una vincita dal valore di 33.824,56 euro. La giocata vincente è stata convalidata nel tabacchi di via Nazionale 57.

Gennaio fortunato dunque per un misterioso fortunato abitante della Costiera Amalfitana che potrà disporre di una cifra tutt’altro che modesta che, in questo particolare periodo storico non può fare che bene.

Il vincitore per ora resta anonimo mentre tutti non solo a Minori ma in tutta la Costa d’Amalfi si chiedono chi sia.

Nel frattempo il Jackpot è arrivato a 143,3 milioni, di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Campania il “6” manca dal 30 dicembre 2014 quando a Castellammare di Stabia furono vinti 18 milioni di euro.