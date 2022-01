Vigile del Fuoco salva un fenicottero rosa travolto da un’onda. Meravigliosa e toccante la storia raccontata da Andrea Bruschini, capo squadra dei vigili del fuoco di Arezzo. Mentre era in vacanza dalle nostre parti, fra l’Argentario e Albinia, in camper, ha salvato uno splendido esemplare di fenicottero rosa che, sorpreso da un’ondata, rischiava di annegare. È stato lui stesso a raccontare la vicenda sul gruppo Argentario forever.

Voglio raccontarvi una storia, vera … ieri eravamo dalle vostre parti, tirava vento forte e pioveva. Abbiamo deciso di fermarci in riva al mare; in quel mentre, poiché non c’era nessuno a disturbare, si sono fermati alcuni splendidi fenicotteri rosa. Noi li guardavamo dai finestrini, bellissimi. All’improvviso un’onda imprevista si è abbattuto su uno di loro, che ferito non è riuscito a volare. Stava annegando, sbatacchiato dalle onde, non è un modo di dire. Urla dei bimbi. Sono uscito, entrato in acqua (venti centimetri), ho preso il fenicottero, “svenuto”, gli ho fatto sputare l’acqua, l’ho massaggiato e scaldato nel mio camper… poi un po’ alla volta si è ripreso ed è tornato in libertà. Sono diventato un eroe per i miei bambini: da ieri non fanno altro che fare disegni di questa storia a lieto fine.