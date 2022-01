Vietri sul Mare, bando per 6 vigili urbani: domande entro il 21 febbraio

L’amministrazione comunale ha dato il via libera all’assunzione di sei vigili urbani. I contratti saranno a tempo indeterminato. Una vera e propria boccata di ossigeno per i caschi bianchi. La pianta organica è composta da tre unità effettive. Il comandante Pietro Masullo alla fine di marzo andrà in pensione. L’amministrazione guidata dal sindaco Giovanni De Simone procederà con un pubblico avviso per l’assunzione delle 6 unità. I requisiti richiesti sono: almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni; i servizi prestati con diverse tipologie di contratto flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad attività del medesimo profilo professionale. Il bando scade il 21 febbraio 2022 e la domanda potrà essere presentata mediante raccomandata, mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.vietri- sul-mare.sa.it. Tutte le informazioni sono visibili sul sito del comune di Vietri sul Mare.

L’assunzione dei vigili urbani era da tempo una delle richieste più impellenti da parte di cittadini e degli operatori commerciali e turistici, poichè da anni l’implemento del corpo dei vigili avveniva solamente nel periodo estivo, con l’assunzione part-time di molti ragazzi, i quali professionalmente ed umanamente hanno sempre fatto il loro dovere se non di più, pur essendo dei precari, ricevendo l’apprezzamento di cittadini e turisti. Ora vi è la possibilità che questi ragazzi o anche altri che aspirano ad un lavoro fisso ed amano il lavoro che fanno e la divisa che indossano,portanno vedere finalmente riconosciuto il loro impegno.