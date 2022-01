Vietri sul Mare, ancora un incidente tra moto su una delle strade più belle al mondo

Verso le 16.30 di oggi si è verificato un incidente stradale sulla statale amalfitana nel territorio di Vietri sul Mare. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due motociclette scontratesi fra di loro. A seguito dell’impatto i mezzi sono caduti al suolo unitamente ai propri conducenti che, stando alle prime notizie, non avrebbero riportato traumi importanti ma solo delle lievi contusioni ed escoriazioni. L’incidente è avvenuto nel tratto di strade dove sorge il ristorante “Voce del Mare”.

I centauri sono stati immediatamente soccorsi dagli automobilisti che in quel momento si trovavano a transitare in attesa dell’arrivo del personale sanitario.

Ancora una volta un incidente che vede coinvolte delle motociclette, da sempre l’incubo della strada panoramica della costiera amalfitana che viene troppo spesso percorsa a velocità sostenuta in spregio dei vigenti limiti di velocità anche in considerazione dei numerosi tornanti che riducono la visibilità.