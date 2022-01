Vietato l’uso della, plastica monouso. Da oggi 14 gennaio partono le sanzioni

Minori, Costiera amalfitana. Gaspare Apicella ci ricorda un fatto molto importante .

Dal 14 gennaio è vietato l’uso della plastica monouso. Quindi sarà vietata la vendita di piatti e posate usa e getta di plastica – di palloncini- cotton fioc – contenitori per bevande in plastica monouso – tappi- coperchi – cannucce – borse di plastica – attrezzi per la pesca contenenti plastica.

Si potranno ancora acquistare piatti e posate a 100% di plastica biodegradabile – piatti e posate in plastica lavabile.

Sono previste multe salatissime per i venditori : dal 2.500 a 25.000 euro.

L’ambiente impiega dal 10 ai 30 anni per smaltire un sacchetto di plastica ; mentre una bottigkia di plastica resta nellpambiente dai 100 ai 1.000 anni.

Per cui non si abbandonano rifiuti, ma si pratica una raccolta differenziata che consente anche un utile riciclaggio.